Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçe merkezinde yaşandı. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaldırıma daldı. O sırada kaldırımda yürümekte olan Ali K. ve Ceren Ü., hızla gelen aracın çarpmasıyla savruldu.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu çocuklar için hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralılardan Ali K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin aniden kaldırıma yönelerek çocuklara çarptığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)