Araçları tekmelediği için gözaltına alındı! Devam edince tutuklandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde B.A. isimli şüpheli, park halindeki araçları tekmeleyerek evlerin camlarını kırdı. Çevredekilere aldırış etmeyen saldırgan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Daha sonra yeniden yoldan geçen otomobillere saldıran şahıs, ekipler tarafından tekrar yakalanarak 'Mala zarar verme' suçundan tutuklandı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan bir şüpheli B.A.(25) önce cadde üzerinde park etmeye çalışan bir otomobile daha sonra ise park halindeki 2 otomobile tekme attı.

Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden yoluna devam eden saldırganın araçlara zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

20 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede, şüphelinin 10 Nisan'da Cihangir Mahallesi'nde evlerin pencerelerine faraşla vuran ve araçların camlarını kıran kişi olduğu tespit edildi.

20 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, geçen haftaki saldırısının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için yeniden çalışma başlattı.

Şüpheli, 10 Nisan gecesi Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'ta bağırarak elindeki faraşla giriş katındaki dairelerin kapı ve pencerelerine vurmuş, daha sonra ise sokakta bulunan araçlara zarar vermişti. Mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen saldırganın serbest kaldıktan hemen sonra benzer eylemlere devam etmesi mahalleliyi tedirgin etti.

Mahalle sakinlerinden İlhami Yazıcı, “Durup dururken arabanın kapısını tekmeliyor. Çıkıp gidiyor ondan sonra. Akşam üstü yine geliyor, yine bir arabanın kapısını tekmeliyor. Yine çıkıp gidiyor. Polisler şimdi onu arıyor" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Geçtiğimiz gün yaşanan olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri B.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, mahkeme tarafından “mala zarar verme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

