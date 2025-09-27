Diyarbakır'da kontrol çıkan minibüs duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün durakta bekleyen otobüse arkadan çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ kara yolu Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 HO 1055 plakalı minibüs, yolcu almak için durakta bekleyen 21 BS 833 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular savruldu.

15 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüsün otobüse neden çarptığına dair detayların araştırıldığı belirtildi.