Diyarbakır'da kontrol çıkan minibüs duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yolcu minibüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün durakta bekleyen otobüse arkadan çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ kara yolu Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 HO 1055 plakalı minibüs, yolcu almak için durakta bekleyen 21 BS 833 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular savruldu.

diyarbakir-1.jpg

15 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

diyarbakir-2.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Uşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybettiUşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüsün otobüse neden çarptığına dair detayların araştırıldığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Türkiye
Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi
Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi
Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve...
Türkiye hepsinin gerisine düştü: Bangladeş, Hindistan, Zimbabve...
Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi