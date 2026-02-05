Diyarbakır'da kayıp silah alarmı! Karakolun deposundan çalındı

Diyarbakır'da kamu kurumlarındaki güvenlik ve denetim sorunlarına bir yenisi eklendi. Yaklaşık üç ay önce Diyarbakır Adliyesi'nde görevli bir katip memurun, adli emanet deposundan çaldığı yüzlerce mermiyi sattığı ortaya çıkmıştı. Bu olayla ilgili yargı süreci ve soruşturma devam ederken, benzer bir vaka Sur İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde gerçekleşti.

Amida Haber'den Zelal Sinayiç'in aktardığı bilgilere göre karakolun adli emanet deposunun güvenliğinden sorumlu mekanizmaların yetersiz kaldığı olayda, karakolda görevli Uzman Çavuş Y.B.'nin farklı tarihlerde depoya girerek çok sayıda tabanca ve bir miktar uyuşturucu maddeyi dışarı çıkardığı tespit edildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ ADANA'DA YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik birimleri, karakoldaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Uzman Çavuş Y.B.'nin elinde bir poşetle karakoldan ayrıldığı anlar kayıtlara geçti.

Takibe alınan Y.B., Adana yakınlarında durdurularak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Diyarbakır'a getirildi. İfade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.B., ifadesinde suçunu itiraf etti. Uzman çavuş, emanetten sadece 26 tabancayı çalarak sattığını, diğer kayıp silahlarla ilgili bilgisinin olmadığını ve eylemi tek başına gerçekleştirdiğini, kendisine yardım eden kimsenin bulunmadığını öne sürdü.

Adli emanet vurgunları bitmek bilmedi... Bakan üç anahtarlı sistemi duyurdu

KARAKOLDA OLAĞANÜSTÜ HAL: KAYIP LİSTESİ KABARIK

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Karakolda görevli tüm personelin izinleri iptal edilirken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Yürütülen soruşturma derinleştirildikçe, kayıp envanterin sanığın itirafından daha geniş kapsamlı olduğu anlaşıldı. Yetkililer, çalınan tabanca sayısının 26 ile sınırlı olmadığını, çok daha fazla sayıda silahın ve bir miktar uyuşturucu maddenin de depoda bulunmadığını belirledi.

SİLAHLAR KİMİN ELİNDE?

Jandarma ekipleri, devletin envanterinden çalınan silahların izini sürmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Uzman Çavuş Y.B.'nin iletişimde olduğu kişiler başta olmak üzere, çevre köylerde ve karakola yakın bölgelerde aramalar yapılıyor.

Ekipler, silahların kimlere satıldığını belirlemeye çalışırken, şu ana kadar kayıp mühimmat veya silahlara dair herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.