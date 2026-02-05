20 ton posta kağıtçılara satıldı: PTT'de skandal iddia!

Bursa PTT Başmüdürlüğü’ne bağlı Osmangazi Posta ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü’nde yaşandığı iddia edilen olaylar kamuoyunda büyük tepki yarattı. PTT Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen inceleme, yurttaşlara ait gönderiler üzerinden elde edildiği öne sürülen haksız kazancı da gün yüzüne çıkardı.

Zarar üstüne zarar açıklayan PTT'de 'ballı maaş' skandalı: Yüzde 91 zam yapılmış!

Birgün'de yer alan habere göre; İddialara göre 2022, 2023 ve 2024 yılları boyunca müdürlüğe bireyler ve tüzel kişiler tarafından toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin posta teslim edildi. Ancak bu gönderilerin adreslerine ulaştırılmadığı, dağıtıma çıkarılmak yerine bodrum katta depolandığı ileri sürüldü.

"POSTALAR KAĞITÇILARA SATILDI" İDDİASI

Herhangi bir resmi kaydı bulunmayan ve toplam ağırlığı 20 tonu bulan 1 milyon 500 bin gönderiyle ilgili dikkat çekici bir başka iddia daha gündeme geldi. Buna göre, çoğu çuvallar içinde saklanan postalar, 14 Nisan 2024 tarihinde bodrum kattaki alandan çıkarılarak “Kağıtçılara satılmak suretiyle” elden çıkarıldı.

PTT Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 15 Ekim 2024 tarihli soruşturma raporunda, dağıtıma çıkarılmayan gönderilerin toplu şekilde yok edilmesine dair ayrıntılara yer verildi. Raporda, bazı pazar günleri dağıtım yapılacakmış gibi mesaiye gelen bir grup dağıtıcının, postaları müdürlükten dışarı çıkardığı belirtildi. Kurum dışına çıkarılan gönderilerin önemli bir kısmının kağıtçılara satıldığı, bir bölümünün ise yakılarak parça parça imha edildiği rapora yansıdı.

"ÇALIŞAN SAYISI AZALDI İŞ YÜKÜ ARTTI"

BirGün’e konuşan PTT kaynakları, dağıtım personelinin uzun süredir ağır iş yükü altında çalıştığını dile getirdi. Halk arasında “Kayıtsız posta” olarak adlandırılan ve çoğunlukla mektuplardan oluşan gönderilerin, kayıtlı ve öncelikli kargolara ağırlık verilmesi nedeniyle ikinci plana itildiği ifade edildi. Aynı kaynaklar durumu şu sözlerle anlattı: