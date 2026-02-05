Trafikte yol verme kavgası büyüdü ortalığı birbirine kattılar: 'Çıkar silahı sık şuna'

Kayseri’de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda şüphelilerden birinin “Çıkar silahı, sık lan şuna” sözleri dikkat çekti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak’ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren takip sonrası yakalanan sürücüye 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

4 Şubat’ta ise sosyal medyada, trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüştüğü anlara ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, karşı tarafın darbedildiği ve tehdit içerikli ifadelerin kullanıldığı görüldü. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Yapılan incelemede, görüntülerdeki kişilerin 31 Ocak’ta polisin “dur” ihtarına uymayan otomobilde bulunan şahıslar olduğu belirlendi. A.Y. (22), Ö.A. (22) ve E.K. (19) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, denetimden önce trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları kişileri darbettikleri ve araçlarına zarar verdikleri tespit edildi.

Otomobil sürücüsüne ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 5 bin 211 TL ek ceza uygulanırken, ehliyetine el konuldu ve araç trafikten men edildi.