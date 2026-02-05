Feriköy Mezarlığı'nda Şirin'i istismar edip öldüren sapığın cezası onandı

Tarih 31 Ekim 2024. 6 yaşındaki Şirin'in ailesi polise kızları için kayıp başvurusu yaptı. Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım 2024'te Feriköy Mezarlığı'nda bulundu, istismar edilip öldürülmüştü.

Katili önceden de tanıdığı kağıt toplayıcıydı. Mustafa Örün kısa sürede yakalanmış ve tutuklanmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi katile, "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezası verdi.

O karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce incelendi ve Örün'e verilen cezanın yerinde olduğuna hükmedildi.

Minik Şirin'in katili ile yüzleşen anne ve babadan yürek yakan feryat

Dosyanın resen incelenmek üzere daireye gönderildiği belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı kaydedildi.

Daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmederek, istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Öte yandan, istinafın kararına yönelik temyiz başvurusunda bulunulmadığı için sanık hakkında verilen hükmün kesinleştiği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN...

Şirin'i bulmak için yapılan aramalarda kamera kayıtları incelenmiş, Şirin'in olay günü saat 16.35 sıralarında tek başına Avukat Caddesi'nden Ülker Sokak istikametine, oradan da Poyraz 1 Sokak'a girdiği, bu sokağın girişinde sanık Mustafa Örün'ün hurda toplama aracıyla Şirin'in yanına geldiği, iletişimde bulunmaya ve yakınlık kurmaya başladığı aktarılmıştı.

Şirin'in katiliyle karşılaştığı anlar ortaya çıktı. Yardım bile etmiş

İddianamede, sanık Örün'ün yürüdükleri yol boyunca Şirin'le konuştuğu, çöp konteynerlerinin yanında durup bir yandan kağıt topladığı, saat 16.45 sıralarında Şirin'le Poyraz 1 Sokak ve Hasret Caddesi kesişimine gelip, buradan Feriköy Mezarlığı istikametine doğru ilerlediği kaydedilmişti.

Sanığın Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nın giriş kapısına yakın tenha alandaki iki mezar arasına götürdüğü, cinsel istismarda bulunduktan sonra delilleri ortadan kaldırmak, suçu gizlemek ve yakalanmamak için Şirin'i öldürmeye karar verdiği, ağzına tıkadığı eşarbı çıkartarak boynuna doladığı ve bu şekilde küçük kızı öldürdüğü belirtilmişti.

İddianamede sanık Örün'ün, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" ve "cinsel amaçla çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 21 yıla kadar hapis, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

