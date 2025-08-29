Diyarbakır'da kanlı gece: 2 ölü 6 tutuklama

Diyarbakır'da, 26 Ağustos gecesi Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Aralarında husumet bulunan gruplar, cadde üzerinde karşılaşınca otomobillerinden inip karşılıklı tabancalarla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken 3 kişi taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. tutuklandı. 4'ü adli kontrolle, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.