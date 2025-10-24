Diyarbakır’da dolandırıcılara ‘Hipnoz’ operasyonu: 9 tutuklama

Diyarbakır’da kendilerini savcı, polis ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 9’u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayarak korku ve panik yaratan, bu yolla para talep eden şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin, topladıkları paraları izlerini kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra kripto para hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Vatandaşlardan haksız kazanç elde eden şüphelilerin, topladıkları paraları izini kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra kripto para hesaplarına aktardıkları, kripto para üzerinden iz sürmenin zor olduğunu düşünen şüphelilerin planı tespit eden ekipler, paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarıldığı ve Şanlıurfa’da nakit olarak çekildiği belirlendi.

MASAK İNCELEMESİNDE 450 MİLYON TL’LİK İŞLEM

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem tespit edildi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

