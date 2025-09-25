Diyarbakır'da dikkat çeken Bahçeli posteri

Diyarbakır'da dikkat çeken Bahçeli posteri
Yayınlanma:
MHP Gaziantep'te düzenleyeceği "Milli Birlik ve Dayanışma Buluşması" öncesinde, partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dev bir posterini Diyarbakır’ın en merkezi ve simgesel noktalarından biri olan Dağkapı Meydanı’ndaki tarihi burca astı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik Terörsüz Türkiye" sloganıyla düzenlenecek olan Milli Birlik ve Dayanışma Buluşması kapsamında 27 Eylül Cumartesi günü Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Diyarbakır da dahil olmak üzere bölgedeki dokuz ilden temsilcilerin katılacağı duyurulan bu önemli toplantı için davet ve tanıtım çalışmalarına hız verildi.

Bu hazırlıklar çerçevesinde, MHP Diyarbakır İl Teşkilatı tarafından kentin en işlek noktası olan Dağkapı Meydanı'ndaki tarihi Dağkapı burcuna, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin büyük boyutlu bir posteri asıldı.

Konuyla ilgili Amida Haber'e açıklamalarda bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, hazırlıklara başladıklarını teyit etti. Arslan, "Cumartesi günü yapılacak toplantı ile ilgili hazırlıklara başladık. Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını, iş insanlarını ziyaret ederek, toplantı davetimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu. Arslan, Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşmaları serisinin finalinin Gaziantep’te yapılacağını da sözlerine ekledi.

MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın bu adımı, son dönemde kentteki görünürlüğünü artırmaya yönelik ilk faaliyeti değil. Teşkilat, geçtiğimiz aylarda da Sur ilçesindeki tarihi mekanlara, köprülere ve üst geçitlere MHP bayrakları asarak dikkat çekmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

