Diyarbakır'da büyük panik! Kuduz aşısı yemleri halkın üzerine atıldı

Skandal olarak nitelendirilen olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde yaşandı. Güneydoğu Ekspres'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, kuduz hastalığını önlemek için uçaklar aracılığıyla kırsal alanlara aşı içerikli yemler atılıyordu. Ancak, yaşanan bir koordinat karışıklığı nedeniyle, bu yemler Oğlaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu yerleşim alanına atıldı. Rüzgarın da etkisiyle aşı içerikli yemlerin toplam 8 mahalleye yayıldığı belirtildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ACİL UYARI: FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın skandalı İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından ekipler derhal harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili ilçe sağlık müdürlüklerine acil bir yazı göndererek durumun ciddiyetini bildirdi. Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'de kuduz aşısı içerikli yemlerin, uçaklar ile insansız alanlara atılması yoluyla yabani hayvanların aşılama çalışmasına ilimizin de dahil olduğu pilot illerde başlandı. Müdürlüğümüze iletilen bilgiye göre, uçaklarda koordinat karışıklığı olması sebebiyle insanların ikamet ettiği alanlara da bu aşılar atılmış. Toplam 8 mahalle etkilenmiş olup bu bölgelerde filyasyon çalışması başlatacağız. Filyasyonda öncelikle okullar ve sonrasında ev ev ziyaret gerçekleştirerek böyle bir numune gördüler mi, temas ettiler mi diye soracağız. Temas tespit edilmesi halinde profilaksiye başlayacağız..."

MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN: KORKUDAN EVDEN ÇIKAMADIK

Olayın yaşandığı Oğlaklı TOKİ konutlarında oturan Serkan Şenol adlı vatandaş, sağlık ekiplerinin kapı kapı dolaşarak aileleri bilgilendirdiğini ve özellikle çocukların yerde bulabilecekleri bu yem parçalarına kesinlikle dokunmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi. Şenol, yaşadıkları endişeyi şu sözlerle anlattı:

"Uçaktan atıldığını ve rüzgarın da etkisiyle buraya ulaştığını öğrendik. Sağlık ekipleri kapı kapı dolaşarak uyarıyor. Biz de korkudan evden çıkamadık. Çocukları da okula gönderemedik. Bir vakanın olduğu ve hastaneye kaldırıldığını duydum ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Atılan yem parçaları birkaç yerde bulunmuş. Şu an evden çıkamıyoruz, bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz."

Bölgedeki okullarda da öğretmenlerin, öğrencilere ilaca dokunulmaması konusunda sürekli uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

İLACIN SOLUNUM YOLUYLA BULAŞMA RİSKİ VAR

Uzmanlar, söz konusu aşılı yemin solunum yoluyla da insanlara bulaşma riski taşıdığını belirtiyor. İlacın olası etkileri arasında grip benzeri semptomlar ve ağızda köpürme gibi belirtiler olduğu ifade ediliyor. Sağlık ekiplerinin, etkilenen mahallelerdeki vatandaşlara "Gerekirse evden çıkmayın" şeklinde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

UYGULAMA 4 YILDIR DEVAM EDİYORDU

Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bu kuduz aşılama programı, Diyarbakır'da son 5 yıldır uygulanıyordu. Özellikle 2021'den bu yana, kentin kırsal bölgelerine hava yoluyla atılan ve kokusuyla yaban hayvanlarını cezbeden bu yemler sayesinde, hayvanların bir yıl süreyle kuduza karşı korunması hedefleniyordu. Ancak yaşanan bu son olay, projenin uygulanmasındaki denetim ve koordinasyon eksikliklerini gündeme getirdi.