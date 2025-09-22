Diyarbakır'da baba oğlunu alevler arasından aldı

Diyarbakır'da baba oğlunu alevler arasından aldı
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, babanın çocuğunu kucağına alarak alevlerin arasından kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle 3 katlı bir binanın son katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı.

diyarbakirda-ev-yangini-babanin-cocugu-926999-275360.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda dumandan ve alevlerden etkilenen 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BABA VE ÇOCUĞU KURTULUŞ ANI KAMERADA

Öte yandan, yangında babanın çocuğunu kurtardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde babanın, çocuğunu da alarak yan dairenin balkonuna geçtiği anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

