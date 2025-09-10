Diyanet'in orta vadeli planı ortaya çıktı: Aslan payını kaptı

Diyanet'in orta vadeli planı ortaya çıktı: Aslan payını kaptı
Yayınlanma:
Bakanlıklardan fazla bütçesi ve giderek artan personel sayısı ile dikkat çeken Diyanet'in orta vadeli planı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Plan'a göre 2026-2028 döneminde kullanacağı kaynak netleşen Diyanet yine aslan payını kaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı; Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları bütçelerini geride bırakarak Hazine'den 130 milyar 119 milyonluk payını almıştı.

Bütçesi ile 6 bakanlığı geride bırakan Diyanet, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Plan (OVP) da önümüzdeki 3 yılın bütçesini netleştirdi.

DİYANET'İN ORTA VADELİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Diyanet'in personel sayısı da bütçesi gibi giderek büyümeye devam ediyor. Kurumun 2025 itibarıyla 140 bine dayanan personel sayısı Hazine'den kendisine ayrılan bütçede önemli bir yer tutuyor.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet personeline ayrılan bütçe OVP'de belli olurken 2026, 2027 ve 2028 yıllarında personel için kullanılacak toplam kaynağın 500 milyar 510 milyon 293 bin TL olması hesaplandı.

2024 yılında 84 milyar 95 milyon 137 bin TL, 2025’in ilk yarısında ise 53 milyar 673 milyon 599 bin TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personeli giderinin, 2026-2028 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşmesi bekleniyor:

ASLAN PAYINI KAPTI

2026: 148 milyar 799 milyon 693 bin TL

2027: 167 milyar 462 milyon 552 bin TL

2028: 184 milyar 248 milyon 48 bin TL

Başkanlığın personel giderinin yanı sıra, “Mal ve Hizmet Alım” ödeneği de fahiş boyutlara ulaşıyor. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mal ve hizmet alım giderinin 2026 yılında 4 milyar 684 milyon TL, 2027 yılında 5 milyar 196 milyon TL, 2028 yılında ise 5 milyar 614 milyon TL olacağı belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

