Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!

Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının sayısı 2025 yılı itibarıyla 6 bin 271’e ulaştı. Bu sayı, 2015 yılında 554 olarak kayıtlara geçmişti. Son 10 yılda kurs sayısında 5 bin 717 artış yaşandı.

BirGün'den Mustafa Bildirci'nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, aynı dönemde MEB’e bağlı resmi anaokulu sayısı 2 bin 380’den 3 bin 910’a yükseldi. Böylece 10 yılda resmi anaokulu sayısına 1.530 yeni kurum eklendi.

SAYI HER YIL ARTMIŞ!

Diyanet’in 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarının sayısındaki yıllara göre değişim ise şöyle kaydedildi:

2015-2016: 554

2017: 2 bin 980

2019: 7 bin 963

2021: 4 bin 437

2023: 5 bin 651

2025: 6 bin 271

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim alan çocuk sayısında da artış gözlendi. Bu kurslar, Diyanet’in müftülükler aracılığıyla yürüttüğü programlar kapsamında faaliyet gösteriyor.