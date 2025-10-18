DİSK'in taşınmasına 11 sendikadan ortak tepki

Yayınlanma:
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) genel merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması kararına, konfederasyona bağlı 11 sendikadan tepki geldi.

DİSK’in genel merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına yönelik karar, konfederasyona bağlı Birleşik Metal-İş, Basın-İş, BTO-Sen, Dev Yapı-İş, Enerji-Sen, Güvenlik-Sen, Limter-İş, Nakliyat-İş, Sine-Sen, Sosyal-İş ve Tümka-İş sendikalarının ortak tepkisine neden oldu.

Sendikalar, “Sadece taşınma değil, bu bir yön değişimi” başlıklı ortak açıklamada, kararın DİSK’in kuruluş ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Bildiride, “DİSK’in kuruluşu, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 13 Şubat 1967’de sermayeye, devlet yanlısı güdümlü sendikacılığa ve bürokratik yozlaşmaya karşı tabandan gelen bir irade ile İstanbul’da kurulmuştur DİSK. İstanbul tercihi, bu tarihsel kopuşun önemli bir simgesidir” ifadeleri yer aldı.

"SINIFTAN UZAKLAŞMAKTIR"

Sendikalar, DİSK’in mücadelesinin hem tarihsel hem de sınıfsal olarak İstanbul merkezli olduğuna dikkat çekerek, “Ankara bürokrasisine yaklaşmak sınıftan uzaklaşmaktır” dedi.

Açıklamada, taşınma kararının 2020 yılında yapılan 16’ncı Genel Kurul’da alındığı ancak o günden bu yana DİSK yönetiminde önemli değişiklikler yaşandığı hatırlatıldı:

“Yönetim Kurulu’nun bu tutumu sadece hukuka ve usule değil, sendikal demokrasinin ruhuna da aykırıdır. DİSK’in kendi iç işleyişinde dahi meşruiyet sorunları barındıran bir kararın, tarihsel ağırlığı bu denli büyük bir adımı gerekçelendirmesi mümkün değildir.”

Sendikalar, DİSK’e bağlı 22 sendikanın büyük bölümünün hâlâ İstanbul merkezli olduğuna dikkat çekerek, şu çağrıyı yaptı:

“DİSK Yönetim Kurulu’nu bu tarihsel hatayı görmeye, DİSK Genel Merkezi’nin Ankara’ya taşınması kararından vazgeçmeye davet ediyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

