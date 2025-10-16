Direksiyon başında nöbet geçirdi: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Direksiyon başında nöbet geçirdi: Sürücü hastaneye kaldırıldı
Ordu’nun Ünye ilçesinde, direksiyon başındayken epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kullandığı kamyonet, park halindeki otomobile çarptı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Liseler Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, 51 yaşındaki Recep Karakullukçu, direksiyon başındayken epilepsi nöbeti geçirdi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI!

Karakullukçu, direksiyon hakimiyetini kaybederken kamyoneti, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

Recep Karakullukçu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de freni boşalan kamyon evin oturma odasına daldı: O anlar böyle görüntülendiİzmir'de freni boşalan kamyon evin oturma odasına daldı: O anlar böyle görüntülendi

Karakullukçu'nun durumunun iyi olduğu bildirilirken kaza anı, olay yerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.


