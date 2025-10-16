İzmir'de freni boşalan kamyon evin oturma odasına daldı: O anlar böyle görüntülendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, freni boşalan bir kamyon 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına girdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi 1615/1 Sokak’ta meydana geldi. İ.Y. yönetimindeki 35 EME 06 plakalı kamyon, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına daldı.

Kaza sırasında dairede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Binada oturanlar ise büyük panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken araç ve dairede büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

“ÜÇÜNCÜ KEZ OLUYOR, KİMSE ÖNLEM ALMIYOR”

Binanın sahibi Çetin Şahin (65), aynı noktada daha önce de benzer kazalar yaşandığını belirterek tepkisini dile getirdi. Şahin, “Daha önce belediyenin greyder aracı yan binaya girmişti, şoför orada hayatını kaybetti. 3 Şubat’ta da otobüs aynı şekilde kazaya karıştı. Defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu yolun tehlikeli olduğunu ve güzergâhın değiştirilmesi gerektiğini söyledik ama ilgilenen olmadı” dedi.

Şahin, beton bariyer koymalarına rağmen kazaların devam ettiğini vurgulayarak, “Bugün bariyerleri yıkarak evin duvarına girdi araç. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Daha önce torunlarım burada yatıyordu, şimdi kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında içeride olsalar ne olacaktı? Büyükşehir Belediyesi’ni defalarca aradım, dilekçe verdim, ama gelen giden yok” ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun kontrolden çıkarak apartmanın giriş katına çarptığı, ardından ortalığın toz bulutuna büründüğü anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle sakinleri bir an önce yol güzergâhının değiştirilmesini talep etti.

