Direksiyon başında kalbi durdu: Kalp masajıyla hayata tutundu
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobiliyle seyir halinde olan 81 yaşındaki Ali Rıza B., kalp krizi geçirdi.
DİREKSİYON BAŞINDA KALBİ DURDU
Ali Rıza B. yönetimindeki 16 FB 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Yusuf K. (34) idaresindeki 16 LEF 89 plakalı otomobille çarpıştı.
OTOMOBİLİNE ÇARPAN ARACIN BAŞINA GİDİNCE SÜRÜCÜYÜ BAYHIN HALDE BULDU
Kazanın ardından yara almadan kurtulan Yusuf K., diğer aracın yanına gittiğinde Ali Rıza B.’yi baygın halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye olay yerinde kalp masajı yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
Yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürülen Ali Rıza B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)