Direksiyon başında esrarengiz ölüm
Yayınlanma:
İstanbul Küçükçekmece'de, yol çalışması yapan belediye ekiplerinin uyarmak için yaklaştığı park halindeki bir otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay, saat 11.00 sularında İstasyon Mahallesi'nde, Halkalı Marmaray durağı yakınlarında yaşandı. Bölgede asfaltlama çalışması yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, çalışma alanında park halinde bulunan araçların kaldırılması için anons yapmaya başladı. Araçlardan birinin sürücüsünün uyarılara yanıt vermemesi üzerine işçiler, otomobilin yanına gitti. Sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz yattığını fark eden ekipler, durumu derhal polis ve sağlık birimlerine bildirdi.

istanbul-kucukcekmecede-bir-kisi-otomob-906650-269375.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahsın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla otoparka çekilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

