Diploma çetesi lideri 'Ziya Hoca' İstanbul'da yakalandı!
Kamu kurumları yöneticilerinin, elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen 134 kişi hakkında mayıs ayında dava açılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın e-imza soruşturmasında 2 ayrı iddianame düzenlendi. İlk dosyada 134, ikinci dosyada 65 şüpheli olmak üzere 199 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi dosyaları birleştirdi.
Sanıklar, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yargılandı.
TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Mahkemede, şebekenin başında geldiği ileri sürülen tutuklu ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen, Narkotik başkomiseri adına sahte kimlik çıkaran Mıhyeddin Yakışır tahliye edilmişti.
YENİDEN TUTUKLAMA KARARI
Haklarında tahliye kararı verilen Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.
Tutuklama kararının ardından Taner Dağhan teslim olurken, diğer 4 sanığa ulaşılamadı.
'ZİYA HOCA’ YAKALANDI
T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, Haklarında yeniden tutuklama kararı çıkarılan 5 isimden, şebekenin başında geldiği iddia edilen ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu İstanbul’da yakalandı.