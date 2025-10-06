Dinlenme tesisinde fahiş fiyat skandalı! Bir şişe su ne kadar eder?

Olay, bir vatandaşın Aksaray'da bir dinlenme tesisinde aldığı iki adet 0,33 santilitrelik (330 ml) suya 170 TL ödediğini belirterek şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Şikayetin Ticaret Bakanlığı'na ulaşmasının ardından, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilgili işletmeye yönelik bir denetim başlattı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmede gerçekleştirilen denetimde, Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde bir dizi inceleme yapıldı. Ekipler, işletmenin giriş kapısında ve masalarında fiyat listesi veya menülerin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ayrıca, masalarda bulunan menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatlar arasında bir tutarsızlık olup olmadığı karşılaştırıldı.

Denetimler sırasında, masalarda bulunan menü fiyat listesinde son değişim tarihinin belirtilmemiş olması nedeniyle firma hakkında ayrıca işlem başlatıldı. Şikayete konu olan suyun son üç aya ait alış faturasını ve konuyla ilgili savunmasını talep eden ekipler, elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli idari süreci başlattı. Ayrıca, aynı bölgede faaliyet gösteren 5 farklı işletmede daha haksız fiyat artışı şüphesiyle denetim yapıldığı ve bu işletmeler hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

FAHİŞ FİYATA 1,4 MİLYON TL'YE VARAN CEZA

Ticaret Bakanlığı, yürürlükteki mevzuat uyarınca, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere ciddi yaptırımlar uygulayabiliyor. Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 143 bin 930 TL'den başlayıp, 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar varan idari para cezası kesilebiliyor.