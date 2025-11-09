Dilovası faciasının adresi olarak CİMER'i işaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm deposunda altı işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ofluoğlu, facianın "denetimsizlik, görevini yerine getirmeme ve vurdumduymazlık" nedeniyle yaşandığını belirtti ve olayla ilgili daha önce CİMER'e uyarıda bulunulduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ofluoğlu, yangında hayatını kaybeden altı kadın işçiden üçünün çocuk işçi olduğunu ifade etti. Ofluoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün altı kadın işçi denetimsizlik, görevini yerine getirmeme ve vurdumduymazlık nedeniyle hayatını kaybetti. Üçü de çocuk işçi. Resimdekiler ölen iki kız kardeş, Tuğba ve Nisa Taşdemir. Bürokratları görevden almak yetmez. İlgili bakanlar da derhal istifa etmeli ve hesap vermelidir."

"CİMER YAN GELİP YATMA YERİ MİDİR?" SORUSU

Kevser Ofluoğlu, kazanın önlenebilir olduğunu savunarak, devletin yönetilemediğini öne sürdü. Faciadan önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) konuyla ilgili bir uyarı yazısı yazıldığını vurgulayan Ofluoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Devleti yönetemiyor, bu tür kazaların bile önüne geçemiyorsunuz. Üstelik CİMER’e konu ile ilgili uyarı yazısı yazılmasına rağmen. CİMER yan gelip yatma yeri midir?"