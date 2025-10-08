Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Yayınlanma:
Dilan Polat ve Engin Polat çifti iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. Polat çiftinin Çekmeköy'deki villalarına sabah saatlerinde baskın yapıldı.

halktv.com.tr yazarı Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polat çiftinin İstanbul Çekmeköy'deki villalarına yapılan baskının polis ve jandarmanın ortak operasyonu ile yapıldığını ifade eden Saymaz şu paylaşımı yaptı:

"Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy’deki villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

