Dijital çağın sinsi salgını: Telefon başında boynunuza 27 kilo yük biniyor!

Modern yaşamın vazgeçilmezi olan ekranlar, yanlış kullanımda boyun omurgasına 27 kilograma kadar yük bindirerek kas-eklem yıpranması ve kronik yorgunluğa yol açıyor. Ancak göz hizası kullanımı ve düzenli egzersizlerle bu riski minimuma indirmek mümkün...

Akıllı telefon ve tabletlerin hayatımızın merkezine yerleşmesi, "Tech-Neck" veya Türkçe adıyla "Teknoloji Boynu Sendromu" adı verilen sinsi bir sağlık sorununun yaygınlaşmasına neden oldu. Ekran başında geçirilen uzun saatler boyunca başın sürekli öne eğik tutulması, omurgamızın taşıması gereken yükü katbekat artırarak ciddi fiziksel hasarlara davetiye çıkarıyor.

BOYNA BİNEN DEVASA YÜK: "GİZLİ HALTER"

Sabah'ta yer alan habere göre, başımız dik konumdayken boynumuz yaklaşık 4–5 kilogramlık bir ağırlığı destekler. Ancak ekranlara bakmak için başımızı öne eğdiğimizde, fizik kuralları gereği boyun omurlarına binen baskı eğim açısına bağlı olarak hızla artar:

15 Derece Eğim: 12 kg

30 Derece Eğim: 18 kg

45 Derece Eğim: 22 kg

60 Derece Eğim: 27 kg

"Telefona gömülme" açısı olarak tanımlanan 60 derecelik eğimde, boynunuz adeta 27 kilogramlık ağır sıklet bir halter kaldırıyor gibi baskı altında kalır.

SADECE BİR BOYUN AĞRISI DEĞİL

Tech-neck sendromu, basit bir tutulmadan çok daha öte bir dizi sağlık sorununu beraberinde getirir. Boynun doğal "C" şeklindeki eğriliğinin (servikal lordoz) bozulması, şu riskleri tetikler:

Kas ve Eklem Yıpranması: Omuzlarda kronik sertlik, sırt ağrıları ve inatçı kas spazmları.

Erken Yaşlanma: Disklerde erken dönem dejenerasyon ve buna bağlı olarak boyun fıtığı ile dirençli baş ağrıları.

Solunum ve Zihinsel Etkiler: Başın öne düşmesiyle omuzların içe kapanması göğüs kafesini daraltır. Bu durum, nefesin yüzeyselleşmesine, gün boyu süren yorgunluğa, dikkat dağınıklığına ve "zihinsel sis" oluşumuna yol açar.

DİJİTAL ESARETTEN KURTULMANIN YOLLARI

Sağlığınızı korumak ve bu dijital esareti kırmak için günlük alışkanlıklarınızda küçük ama etkili değişiklikler yapabilirsiniz:

Göz Hizası: Telefon veya tabletinizi kucağınızda tutmak yerine, mutlaka göz hizanıza kaldırarak kullanın.

20 Dakika Molası: Her 20 dakikada bir ekrandan uzaklaşarak boynunuzu hareket ettirin.

Dik Duruş: Omuzlarınızı geriye alın, göğüs kafesinizi açık tutun ve vücudunuzun dik duruşunu korumaya özen gösterin.

Düzenli Egzersiz: Günde sadece 5 dakikanızı boyun kaslarını esnetmeye ve güçlendirmeye ayırın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

