DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçiş için girdiği 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını bugünden itibaren ÖSYM’nin resmi internet adresinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarında sürdürmek isteyen adayların katıldığı 2025-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos–4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, bugünden itibaren ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.

Bir programa yerleşen adayların kayıtları, ilgili üniversiteler tarafından 11–17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yaptırmak isteyenler, 11–15 Eylül’de e-Devlet Kapısı üzerinden “Üniversite E-Kayıt” uygulamasıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. E-kayıt işlemi sonrası ekranda doğrulama yazısının görüntülenmesi gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adayların, üniversitelerinin belirlediği belgeleri belirtilen tarihlerde teslim etmeleri istendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

