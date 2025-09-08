DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarında sürdürmek isteyen adayların katıldığı 2025-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos–4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, bugünden itibaren ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.

Bir programa yerleşen adayların kayıtları, ilgili üniversiteler tarafından 11–17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yaptırmak isteyenler, 11–15 Eylül’de e-Devlet Kapısı üzerinden “Üniversite E-Kayıt” uygulamasıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. E-kayıt işlemi sonrası ekranda doğrulama yazısının görüntülenmesi gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adayların, üniversitelerinin belirlediği belgeleri belirtilen tarihlerde teslim etmeleri istendi.