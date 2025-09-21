Devrilen motosiklet şarampole yuvarlandı

Yayınlanma:
Kilis'te pikap ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kilis-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde öğleden sonra meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre O.K. idaresindeki 38 ADR 646 plakalı pikap bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen M.Z.Y. yönetimindeki 27 APS 546 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle devrildikten sonra şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Türkiye
Öğrenciler tuvaletteyken okul kapısı kilitlendi: İtfaiye devreye girdi
Öğrenciler tuvaletteyken okul kapısı kilitlendi: İtfaiye devreye girdi
Ağıralioğlu eski defterleri açtı: Sinan Oğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener...
Ağıralioğlu eski defterleri açtı: Sinan Oğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener...