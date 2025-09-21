Devrilen motosiklet şarampole yuvarlandı

Kilis-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde öğleden sonra meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre O.K. idaresindeki 38 ADR 646 plakalı pikap bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen M.Z.Y. yönetimindeki 27 APS 546 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle devrildikten sonra şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.