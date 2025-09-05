Dev pırlanta operasyonunda tutuklanan isimler belli oldu!

Özel Haber - Dinçer Gökçe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Türkiye’ye, Dubai üzerinden kaçak olarak getirildiği iddia edilen değerli taşlarla ilgili yürütülen soruşturmada geçen pazartesi sabahı düğmeye bastı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapalıçarşı'daki bir dizi iş yerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese ve faaliyette bulundukları 23 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MÜFETTİŞLER DE HAZIR BULUNDU

Arama çalışmalarına Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de eşlik etti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonrası, piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin liralık değerli taşa el konuldu. Savcılık, Hindistan’tan Dubai’ye gönderilen değerli taşlar, bu ülkeden Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği iddiasında.

T OSUN: KAÇAKÇILIK YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL!

Elit Diamond'un sahibi Can Tosun verdiği ifadede, 30 yıldır Kapalıçarşı’da faaliyet gösterdiğini kaydederek “Benim böyle bir kaçakçılık yapmam mümkün değildir. Ben tanınan birisi olduğum için çok kişi beni aramıştır, belki o esnada takip edilen kuryelerden biri bir şey satmış olabilirler. Sırf geçen yıl firmam Elit Kuyumculuk 12 milyon ihracat yaptı. Benim böyle bir şey yapmam utanç verici olur. Böyle bir şey olsa bile hatırlamıyorum, dalgınlıkla yapılmış olabilir” dedi.

Elite Diamond'ın sahibi Can Tosun da tutuklanan isimler arasında

SERBES: İŞİMİZİ DÜZGÜN YAPIYORUZ

Lizay Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Serbest ise yaptığı savunmada “Biz, Lizay markası olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Ben bu şirketin ortağıyım. Hindistan’da iyi markalarla çalışıyoruz. Ülkemizde bizi ziyaret etmekteler. Bu şahıslar bu nedenle gelmiş olabilirler. İşimizi güvene bağlı ve düzgün bir şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

KARAT: BU BİR SENARYO!

Atilla Karat markasının sahibi Atilla Anlı ise, yaşadığı sağlık sorunlarına işaret ederek “50 kişiye iş veren bir firma sahibiyim. Yaptığımız tüm ihracat ve ithalat faturalarını size getirebilirim. Bu bir senaryodur” diye konuştu.

Lizay Pırlanta'nın CEO'su adli kontrol şartı ile serbest kaldı

LİZAY’IN ORTAĞI ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Operasyon sonrası toplamda 43 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 13’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 30 isim ise tutuklandı. Lizay Pırlanta’nın ortaklarından Çağatay Serbest ile pırlanta eksperi Yakup Çerkez, adli kontrol ile serbest kalan isimler arasında yer aldı.

Atilla Anlı, 50 yılı aşkın bir süredir sektörde

ATİLLA ANLI DA CAN TOSUN DA TUTUKLANDI

Abbas Maneshi, Ali Demirbaş, Ali Pala (Alis Diamond), Belgin Çalıcıoğlu, Burcu Elmas (Belmas Diamond), Can Hiçbitmez (Arya Diaomond), Can Tosun (Elit Diaomond), Dicle Özasi (Abgarözasi Diamond), Eli Roziya, Faezeh Rahmetullah (Daya Diaomond), Ferit Mimar (Roz Diamond) Gökhan Öztop (Ribealla Diaomond), Mahmut Şahin, Melis Altundal, Muhammed Azizoğlu (Mio Diamond), Serkan Gökpınar, Abdi Timur Bozkurt, Aobada Sanoufi, Atilla Anlı, (Karat Diamond) Fatih Sultan Mehmet Küçük, Gürkan Merim (Modern Diaomond), Haluk Altınay, Mahmut Tahaoğlu, Mohammad Samim Anvari, Mohsen Kahn, Necmi Kılıç, Salim Van, Tarık Doruk, Yakup Çerkez, Murat Mıkıroğlu, Serkan Erbay Karagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi.