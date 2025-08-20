Dervişoğlu'nun 'Terörsüz Türkiye' tutumu partiyi karıştırdı: İYİ Parti'de toplu istifa depremi

İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan komisyona katılmayacaklarını en başından açıklamıştı. Ancak partinin bu tutumu içerideki bazı isimleri rahatsız etti.

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin ve Yeşilli ilçe yönetimleriyle birlikte, partilerinden topluca istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamada alınan kararın siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk nedeniyle alındığı belirtildi.

BARIŞ ORTAMININ SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNMAK İÇİN

Akar, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosferde, toplumsal barış ve kardeşlik ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla bu kararı verdiklerini söyledi.

"GÖREVLER FEDA EDİLİR"

Mardin’in yıllardır etnik ve dini çeşitlilikle barış içinde yaşayan bir kent olduğuna dikkat çeken Akar, "Bu topraklarda artık hiçbir ferdin kanı akmamalı, hiçbir evlat annesiz, hiçbir anne evlatsız kalmamalıdır. Bunun için makamlar, unvanlar, görevler feda edilir; yeter ki Türkiye'ye kalıcı barış, adalet ve huzur hâkim olsun" dedi.

Akar, geçmişte Türkler ve Kürtlerin birlikte mücadele ettiğini vurgulayarak bu birlikteliğin "Terörsüz Türkiye" süreciyle yeniden yaşatılması gerektiğini belirtti.

"HALKIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMIYOR"

Partisinin TBMM’de kurulan komisyona destek vermemesini eleştiren Akar, bu tutumun halkın beklentileriyle örtüşmediğini söyledi.

"İYİ Parti'nin barış sürecine karşı tutumu, bizi halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu kararı almaya mecbur bıraktı" diyen Akar, geçmişte Meral Akşener’in "iki kardeşin kavgasını bitirme" çağrısının halkta olumlu ,izlenim bıraktığını ancak parti politikaların bu söylemleri yansıtmadığını belirtti.

Bu nedenle, Süleyman Akar ve ilçe teşkilatları, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi parti çatısı altında olmadan, bağımsız olarak barış, adalet ve kardeşlik mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

Akar açıklamasına, TBMM’de kurulan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda görev alan tüm partilere başarılar diledi ve sözlerini "Milletimizin hayır duası ve desteğiyle her zorluğun üstesinden gelineceğine inanıyoruz" diyerek sonlandırdı.