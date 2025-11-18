Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin İmralı çıkışına yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısında "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerine yanıt verdi. Dervişoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Salın gitsin" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısında İmralı'ya heyet gitmesine yönelik tartışmalara "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullanmasına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Müsavat Dervişoğlu "Salın gitsin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Bahçeli: Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderimSon Dakika | Bahçeli: Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim

BAHÇELİ'DEN 'İMRALI'YA GİDERİM' ÇIKIŞI

MHP lideri Bahçeli bugün grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli CHP'yi eleştirmesinin ardından İBB iddianamesi hakkında daha önce de yaptığı ve her fırsatta İmamoğlu ve Özel'in de istediği duruşmaların canlı yayında yapılması için 'TRT başta olmak üzere tüm kanallarda canlı yayınlansın' çıkışını yaptı.

Komisyonun İmralı'ya giderek terör örgütü lideri Öcalan'ı dinlemesi polemiğine giren Bahçeli komisyona açık çağrıda bulundu. Bahçeli, "Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

