Depremzedelerin rezerv alan isyanı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, Zaviye Mahallesi'ndeki hak sahipleri, rezerv alan projeleri kapsamında çekilen konut kuralarında adaletsizlik yaşandığını belirterek tepkilerini sürdürüyor. Depremzedeler, hasar gören mülklerinin bulunduğu yerler dışında alanlara yerleştirildiklerini veya henüz evlerine kavuşamadıklarını ifade ediyor.

Zaviye Mahallesi’nin bir bölümünü kapsayan Merkez 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 16 numaralı projelerde toplam 891 konutun dağıtımı yapıldı. Ancak bölgedeki bin 100 hak sahibinden 209'u, uygulanan karma kura yöntemiyle kendi mahalleleri dışındaki konutlara yerleştirildi. Kura sonucunda bazı depremzedelere hiç ev çıkmazken, bazılarına ise kendi mülklerinin kat, cephe ve konumundan çok farklı özelliklerde evler verildiği belirtildi.

Hatay’da mahkeme rezerv alan kararının yürütmesini durdurdu

"İNSANLAR MAĞDUR EDİLİYOR İTİRAZLARA ÇÖZÜM BULUNAMIYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, rezerv alan sürecinde yaşanan haksızlıklara dikkat çekti. Ağbaba, "Örneğin, insanların dükkânı ön cephede, ana caddede, köşe başında, arka sokağa veriliyor. Bunlar tabii haksız uygulamalar. Atadan, dededen bütün birikimlerini evlerine, iş yerlerine yatıran insanlar mağdur ediliyor. Ancak bu konuyla ilgili de maalesef bu itirazlara karşı da bir çözüm bulunamıyor. Burada yapılması gereken şey, insanlara doğru bilgi analizini yapmak” diye konuştu.

Rezerv alanlarında başlangıçta beklentinin yüksek olduğunu ancak bunun geri teptiğini söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

“Hadi metrekare küçülmelerini anladık, anlaşılabilir bir şey. Ama başka mahalleden çıkması, köşe başında ev varken arka sokağa verilmesi doğru uygulamalar değil. Bunları takip ediyoruz. Önümüzdeki dönem Plan Bütçe Komisyonu’nda da bunları gündeme getireceğiz. Hukuki olarak yapabilecekleri de çok bir şey yok ama bu konuda insanların itirazları yüksek. Bu işi yönetenlerin, bu işi yapanların bu insanların itirazlarını dinlemesi lazım. 'Ben yaptım, oldu bitti' dememek lazım. Sonuçta bu insanlar hâlâ zor şartlara rağmen deprem merkezinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. O yüzden o insanların durumunu incelemek lazım, dikkate almak lazım. Biz de bu konuda gereken girişimleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.”

Malatya’da AKP’lilerin binaları rezerv alanın dışında kaldı!

"KİRACILAR UNUTULDU"

Ağbaba, Malatya’daki kiracıların da mağduriyet yaşadığını ve unutulduğunu belirterek, “Ayrıca kiracı meselesi var Malatya’da. Sanki kiracı hiç yokmuş gibi, yaşanmıyormuş gibi bir anlayış var. Kiracılarla ilgili büyük mağduriyet var. İnsanlar hak sahibi olmadıkları için ev verilemiyor. Kiralar şu anda yüksek. O insanların da mutlaka bu mağduriyeti değerlendirilmeli” dedi.

AĞBABA'DAN CHP KONGRESİ ÖNCESİ BİRLİK ÇAĞRISI

Konuşmasında CHP'nin Malatya İl Kongresi sürecine de değinen Veli Ağbaba, il kongrelerinin önümüzdeki hafta tamamlanmasının, kasım ayı itibarıyla da büyük kurultayın yapılmasının planlandığını söyledi.

Partilerinin yargı aracılığıyla hedef alındığını öne süren Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi yargı eliyle terbiye edilmeye çalışılıyor. Belediyelere çökülmeye çalışılıyor, partiye çökmeye çalışıyorlar. Bu anlamda tüm demokratların birlik olması lazım. Tüm demokratları Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına birleşmeye davet ediyoruz. 31 Mart’ta kurmuş olduğumuz Türkiye İttifakı ve Malatya İttifakı’na oy verenleri de yarınki kongremize bekliyoruz. Umarım önümüzdeki dönem daha çok çalıştığımız, Malatya’nın dertlerini daha çok çözdüğümüz günleri hep beraber yaşarız” şeklinde konuştu.