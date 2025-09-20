Depremzede Kıbrıs gazisinden önemli çağrı!

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi’nin binasıyla birlikte, Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki Kemal Önder’in hatıraları da enkaz altında kaldı. Önder, yıllarca biriktirdikleri gazilik anılarını, özellikle fotoğrafları kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.



Kemal Önder, 1974 yılında Ankara Mamak’ta vatani görevini yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtı’na katıldığını anlattı. Harekât sırasında uçaksavar görevi yaptığını söyleyen Önder, “Soydaşlarımıza yapılan zulmü durdurmak için gittik ve başarılı olduk. Bu bizim için büyük şereftir.” dedi.



Depremde sadece bir bina değil, onlarca yıllık anılar da yitirildi. Kemal Önder, binanın yıkılmasıyla birlikte, gazi arkadaşlarına ve Kıbrıs harekâtına ait birçok fotoğrafı kaybettiklerini söyledi.

Şöyle konuştu:

“Vefat eden arkadaşlarımızın, Kore gazilerinin fotoğrafları vardı. Kıbrıs’taki harekat sırasında çekilen fotoğraflarımız vardı. Hepsi enkaz altında kaldı. Bizim için büyük bir kayıp oldu. Elimizde kalan birkaç fotoğrafla avunmaya çalışıyoruz.”



Deprem sonrası geçici çözümle 21 metrekarelik bir konteynerde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Önder, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı: