Depremden sonra TOKİ çıkmayan aileler başvurdu: Harabeye dönen binaya az hasarlı raporu verildi

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde "orta hasarlı" raporu alan ve boşaltılan 8 katlı binaya, kendilerine ev çıkmayan ve kişra desteği alamayan 2 ailenin başvurus üzerine "az hasarlı" raporu verildi. Bunun üzerine diğer aileler TOKİ'den çıkarıldı. Harabeye dönen bineye geri dönmek zorunda kalan aileler isyan etti.

11 ili etkileyen Kahramnmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden olan Diyarbakır'da, 32 ailenin yaşadığı 8 katlı Yüksel 23 Apartmanı, depremin ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yaptığı kontrollerde ‘orta hasarlı’ raporu aldı.

Bakanlık tarafından bina sakinlerine gönderilen tebligatın ardından bina boşaltılarak etrafı şeritlerle kapatıldı.

Amida Haber'in haberine göre, yaşadığı evleri terk eden sakinlerin bir kısmına TOKİ’den ev çıktı, ev çıkmayanlar ise kira desteği aldı. Ancak 2 aile, ne TOKİ'den daire alabildi ne de kira desteğinden faydalanabildi. Aileler, alamadıkları desteklerden dolayı mahkeme yoluna gitti.

“ORTA HASARLI” BİNA 2 YIL SONRA “AZ HASARLI” OLDU

Ailenin başvurusu üzerine binada gerekli keşifleri yapan bağımsız ‘bilirkişi’ heyeti tarafından hazırlanan raporda, 2023 yılında “orta hasarlı” denilerek boşaltılan 8 katlı bina ile ilgili 2 yıl sonra “az hasarlı” raporu verdi. Böylece, kira desteği alan bina sakinlerinin destekleri kesildi, TOKİ’nin verdiği konutlar da ellerinden alındı. Taşındıkları konutlar, başkalarına verildi.

BİNA METRUK HALE GELDİ

Boşaltılan bina da iki yıl içinde kullanılamaz hale geldi. Hırsızların içeride kullanılabilecek her şeyi söküp götürmesiyle 32 daireli bina harabeye döndü. Elektrik ve su tesisatı çöktü, duvarları döküldü. Zamanla uyuşturucu kullanıcıları, fuhuş şüphelileri ve kimliği belirsiz kişiler tarafından işgal edildi. Tüm hakları iptal edilen depremzedeler, metruk hale gelen evlerine de dönemez duruma geldi. Depremzedeler kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

Hak sahiplikleri ellerinden alınan apartman sakinleri, İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Aileler, çıkacak sonucu bekliyor.

"BU ŞARTLARDA O BİNAYA GİRMEMİZİN MÜMKÜN DEĞİL”

Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan bina sakinlerinden 75 yaşındaki Hacı Hasan Taş, “Bina hasarlı diye hepimizi apar topar çıkarttılar. Depremden bu yana kirada kalıyoruz. Evin az hasarlıya çevrilmesiyle beraber verilen kira desteği de kesildi. 15 binlik emekli maaşı ile 13 bin lira kira ödüyorum. 2,5 yıldır boş kalan bina kullanılmaz hale geldi. Ben emekli maaşım ile o evin tadilatını nasıl yapayım. Benim ekonomik gücüm buna yetmez. Dava süreci devam ediyor. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu şartlarda o binaya girmemizin mümkün değil” diye konuştu.

Mahallede ‘enkaz’ gibi duran apartman ise güvenlik endişesi yaratmaya devam ediyor. Mahalleliler ya binanın acilen yıkılmasını ya da devlet desteğiyle tadilatının yapılmasını istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

