Depremde 70 kişi can vermişti! 10 kamu görevlisi yargılanacak

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesinde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı’nda 70 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Apartmanın yıkılmasına ilişkin davada apartmanı inşa eden kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki sanığın da hükmün açıklanmasının ardından tutuklanmasına hükmederken diğer sanıklardan Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular beraat etti. Yargılama sürecinde ölen sanık Süleyman Kemal Duyar hakkındaki kamu davası ise düşürüldü. Karara itiraz eden müşteki avukatları, sanıklar hakkında "olası kastla" ceza verilmesi gerektiğini ifade ederek istinafa başvurdu.

10 KAMU GÖREVLİSİ YARGILANACAK!

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, apartmanın yıkılmasında Kahramanmaraş Belediyesi'nin proje ve yapı kontrol birimlerinin "tali kusurlu" olduğu belirtildi. Bu kapsamda binanın inşa edildiği dönemde belediyede görev yapan kamu görevlileri; Metin Hurşitoğlu, Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal, Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hacı Mehmet Güner, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Çetin Hurşitoğlu ve Alaittin Doğuç hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri ifade edilerek bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Yapı Proje ve Kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri vurgulandı.

Ayrıca, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, sanıkların ceza almaları durumunda, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6. maddesi uyarınca meslek ve sanatlarını icradan yasaklanmaları da istendi.

Kayyum kararı AKP'de ortalığı karıştırdı: 2017 referandumu iptal edilirse ne olur?

12 KASIM’DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR!

Edinilen bilgilere göre, söz konusu 10 kamu görevlisi, 12 Kasım 2025 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Böylesi ancak Türkiye'de görülür: Şantiye şefliği imzası parayla satılıyor!