Böylesi ancak Türkiye'de görülür: Şantiye şefliği imzası parayla satılıyor!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, şantiye şefliğinin inşaatlarda müteahhit adına sahada bulunan, iş güvenliği önlemlerini alan, projeyi yönetip uygulayan teknik insan olduğunu söyledi. Mimar ve mühendisler başta olmak üzere, yapının niteliğine göre farklı teknik mesleklerden kişilerin şantiye şefliği yapabileceğini belirten Akdoğan, "Ancak bu görev, kağıt üzerinde yürütülecek bir iş değildir. Şantiye şefinin imzası, ruhsatın hukuki dayanağıdır ve ölümle sonuçlanabilecek iş kazalarında ciddi cezai sorumluluk doğurur" diye konuştu.

"PAZARCI GİBİ SATIŞA SUNULUYOR"

Bazı meslektaşlarının farkında olmadan bu yola girdiğini dile getiren Akdoğan, “İlan sitelerinde, sosyal medya hesaplarında hatta meslek gruplarında 'Şantiye şefliği imzam boştur' şeklinde ifadeler görüyoruz. Odaya gelen şikayetlerde disiplin soruşturmaları açıyoruz. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda çoğu işin ciddiyetinin farkında bile değil. Ama bu ilanlar, teknik insanı bir pazarcı gibi ürününü satışa sunan konuma düşürüyor. Bu çok üzücü" diye konuştu.

"ŞANTİYE ŞEFLİĞİNİ 'MASRAF' OLARAK GÖRÜYORLAR"

Şantiye şefliği yönetmeliğinin son beş yılda üç kez değiştiğini ve yeniden revizyon sürecinde olduğunu hatırlatan Akdoğan, “2022'de getirilen metrekare sınırlamaları 2024'te ertelendi, şimdi de 2027'ye öteleniyor. Çok sayıda işsiz teknik insan olmasına rağmen yönetmelikler uygulanabilir değil. Müteahhitler de şantiye şefliğini 'gereksiz masraf' olarak görüyor. Ancak deprem olduğunda en çok onlar sorumluluğu şantiye şefine bırakıyor" dedi.

Yapı denetim sisteminde de benzer sorunlar olduğunu kaydeden Akdoğan, “Denetçilerin hak ettiği ücretlerle işini yapması mümkün değil. Çoğu emekli veya ek gelir için çalışan kişiler. Denetim sisteminde işi denetlemesi gereken kişi, bazen işi öğrenen pozisyonda oluyor. Bu durum da ciddi güvenlik açıkları yaratıyor" ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI VAR!

Şantiye şefliği görevini kağıt üzerinde yapanların büyük risk aldığını söyleyen Akdoğan, “Bir iş kazasında ölümler yaşandığında, mahkemede çok ciddi hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Manevi boyutu ise daha ağır; bir işçinin hayatını kaybetmesine göz yummanın bedeli hiçbir şekilde ödenemez" ifadelerini kulland