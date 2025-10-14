Depremde 219 kişi can verdi! Sanıklara adli kontrol bile uygulanmadı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Atilla Eren Apartmanı'nda 219 kişi can verdi. Binanın yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında müteahhitler, yapı denetim firması yetkilileri ve şantiye şefinin de bulunduğu 11 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açtı.

Depremde 219 kişiye mezar olmuştu: Atilla Eren Apartmanı davasında sanıklardan tahliye talebi

Geçtiğimiz haftalarda görülen duruşmada savcı; çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunması ve kaçma ihtimali gibi gerekçelerle tutukluluğun devamı talebinde bulundu. Buna rağmen mahkeme, 3'ü tutuklu olan sanıkların tahliyesine hükmetti. Tahliye kararı verilen müteahhit Hikmet Günsay'ın, depremde yıkılan Akademi City davasındaki tutukluluğu ise sürüyor.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ!

Binada yakınlarını kaybeden Mehmet Ramiz Bakır, tahliye kararına tepki gösterdi ve avukatı Emre Gül aracılığıyla da karara itiraz dilekçesi sundu. İtiraz dilekçesinde, henüz dosyadaki müteveffaların ve müştekilerin ifadeleri dahi tamamlanmamışken sanıkların tahliye edilmesinin yanı sıra, bazı sanıkların hiç tutuklanmamış olmasına işaret edildi.

İtiraz dilekçesinde, binaya ilişkin hazırlanan raporlarda tespit edilen yapısal eksikliklerin yanı sıra, 7 katlık imar iznine rağmen binanın 14 kata çıkarılması gibi ciddi usulsüzlüklere de yer verildi. Sanıklara yurt dışı çıkış yasağı veya elektronik kelepçe gibi adli kontrol tedbirlerinin uygulanmadığına dikkat çekilen dilekçede, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.

“NASIL BU KADAR KOLAY TAHLİYE EDİLİYORLAR ANLAMIYORUZ”

Mehmet Ramiz Bakır, karara ilişkin "Bu binada çok fazla rant döndü. Bina yedi kattan on dört kata çıkarıldı. Müteahhit avukatları dahi mahkemelerde belediyenin sorumluluğunu defalarca dile getirdi. Neden belediyeden kimse mahkemeye getirilmedi? Üçüncü duruşmadan sonra hakimler değişti. Yeni gelen heyet dosyayı incelemeden, sanıklara tek bir soru bile sormadan tahliye kararı verdi. Savcı tutuklama talep etti ama 219 kişinin katilini serbest bıraktılar. Ne yurtdışı yasağı kondu, ne ev hapsi uygulandı. Diğer müteahhit Ahmet Cambaz önce tutuklandı sonra serbest bırakıldı ve yurt dışına kaçtı. Bu kadar insan öldü, nasıl bu kadar kolay tahliye ediliyorlar anlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

“BU KARARA İTİRAZ ETTİK”

Müşteki avukatlarından Ecevit Alkan ise sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Rönesans Rezidans'tan sonra en çok ölümün yaşandığı yer Atilla Eren Apartmanı. Ancak yargı süreci çok yavaş ilerliyor. Dosya bilirkişiye gitti, hala rapor çıkmadı. Tutukluluk süresi iki yılı buldu, maksimum süre ise üç yıl. 219 kişinin öldüğü bir dosya iki yılda bitmez. Bilirkişi raporunun acilen hazırlanması gerekiyor. Şu an tahliye edilenler için herhangi bir yurt dışı yasağı uygulanmadı. Bu karara biz itiraz ettik, savcı da yeniden tutuklama talebinde bulundu. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." sözlerini sarf etti.