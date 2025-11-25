Deprem uzmanı Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın dün geçirdiği kalp rahatsızlığı bilim camiasında ve sevenleri arasında endişeye neden oldu.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, dün Ercan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Sayın @ovgunaercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Çok üzgünüm çok... Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız, kalbimiz kendisiyle, acil şifalar diliyorum. Işığın sönmesin güzel insan…” dedi.

ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ercan, "Dün akşam kalp sektesi geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim. Sevgi, saygılarımla. Esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.