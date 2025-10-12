Denizli'de tek katlı evin tavanı çöktü! 6 yaralı

Denizli'de tek katlı evin tavanı çöktü! 6 yaralı
Yayınlanma:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tek katlı evin tavanın çökmesi sonucunda 6 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan bir evin tavanının çömesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEK KATLI EVİN TAVANI ÇÖKTÜ

Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü.

89.jpg

ÇÖKEN TAVANIN ALTINDA KALDILAR

O esnada evde yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi çöken tavanın altında kaldı.

65.jpg

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

54.jpg

6 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak:AA

