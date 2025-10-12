Denizli'de tek katlı evin tavanı çöktü! 6 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tek katlı evin tavanın çökmesi sonucunda 6 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapılan bir evin tavanının çömesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
TEK KATLI EVİN TAVANI ÇÖKTÜ
Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T'ye ait tek katlı evin tavanı, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü.
ÇÖKEN TAVANIN ALTINDA KALDILAR
O esnada evde yaklaşan düğün için hazırlık yapan 6 kişi çöken tavanın altında kaldı.
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Ekiplerce çöken tavanın altından çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
