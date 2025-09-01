Denizli'de ormanlar 4 gündür alev alev yanıyor: 84 ev tahliye edildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 4 gündür devam ediyor. Yangın nedeniyle 84 evin tahliye edildiği belirtildi.

Denizli Buldan'da 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 14 hava aracı yeniden destek vermeye başladı. Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.

aa-20250831-38982908-38982907-denizlide-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-001.jpg

Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor. Gece boyunca yangını söndürmek için mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.aa-20250831-38982908-38982906-denizlide-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-001.jpg

Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.

aa-20250831-38982908-38982905-denizlide-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-001.jpg

84 EV TAHLİYE EDİLDİ

Denizli Valiliği, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açılamada, “Buldan ilçemizde devam eden orman yangınına toplam 1209 personel; 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek vermektedir. Şiddetli rüzgâr nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Söndürme çalışmaları; orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir.

aa-20250831-38980748-38980734-denizlide-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor.jpg

Tedbir amacıyla, yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı Mezrası ve Bölmekaya Mahallesi Karadere Mezrası’nda bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir.aa-20250831-38980748-38980735-denizlide-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor.jpg​​​​​​​

Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmî kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Kaynak:AA, DHA

