Denizli'de orman yangını!

Denizli’nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Hasanbeyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, iş makinesi ve 44 personel katılıyor.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çaba gösteriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.