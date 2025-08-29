Denizli'de iş cinayeti: Patron ambulansı aradı 'yolda buldum' dedi

Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren Fidan Stone mermer fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Suriyeli işçi Yasin Bedevi Mafeş, 28 Ağustos Perşembe günü elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

'YOLDA BULDUM' DEDİ AMBULANSI ARADI

Evrensel'de yer alan habere göre işçinin cansız bedeni fabrikanın sahibi G.F. tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak yol kenarına bıraktığı iddia edildi. G.F., daha sonra ambulansı arayıp “yolda buldum” ihbarında bulundu ancak kısa süre sonra olayın gerçek boyutunu anlattı.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILIYORMUŞ

Mafeş’in fabrikada sigortasız çalıştırıldığı, aynı iş yerinde başka kayıt dışı işçilerin de bulunduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Mafeş'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldığı ifade edildi.