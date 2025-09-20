Denizi olmayan Tunceli'de balıkçılık yaparak ayda 200 bin TL kazanıyor

Yayınlanma:
Tunceli'nin Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Onur Ulaş Demir (28), sabahın erken saatlerinden gece vakitlerine kadar 2 bin metrelik ağlarını göle bırakıyor. Denizi olmayan Tunceli'de aynalı sazan, turna, alabalık, şabut gibi türleri avlayan Demir, balıkları kooperatiflere satıp aylık yaklaşık 200 bin lira kazandığı belirtiliyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde çocuk yaşta başladığı balıkçılığı sürdüren Onur Ulaş Demir (28), sabahın erken saatlerinden gece vakitlerine kadar 2 bin metrelik ağlarını göle bırakıyor. Denizi olmayan Tunceli'de aynalı sazan, turna, alabalık, şabut gibi türleri avlayan Demir, balıkları kooperatiflere satıp aylık yaklaşık 200 bin lira kazanıyor.

Çemişgezek ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde çocuk yaşta başladığı balıkçılığı sürdüren Onur Ulaş Demir, kavurucu sıcakta günün büyük kısmını teknede geçirerek balık avlıyor. Babasıyla başladığı işi onun ölümünden sonra tek başına devam ettiren Demir, sabahın erken saatleri ile gece vakitlerinde 2 bin metrelik ağlarını göle bırakıyor.

Günler süren çalışmada Demir, aynalı sazan, turna, alabalık, karabalık, şabut, pullu ve küpeli sazanları yakalıyor. Balıkları kilosu 90 liradan Elazığ ve Tunceli'deki kooperatiflere satan Demir, aylık giderlerini düştükten sonra yaklaşık 200 bin lira gelir elde ediyor.

"AYLIK 150-200 BİN ARASI PARA KAZANIYORUZ"

Onur Ulaş Demir, "Genellikle 2 bin metreye yakın ağ seriyoruz. Günlük ortalama 150 kilo balık çıkıyor. Geçen sene 95 lira giden balık şu an 90 lira. Geçen senenin fiyatını bulmadı ama umut ediyoruz. Balığın kilosu bu ayın 15'ine kadar 60'tan gidiyordu, şimdi 90 oldu. Aylık 150-200 bin arası balıktan bir para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

