Denize girişler 3 gün yasaklandı!
Kırklareli’nin Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 27-29 Ağustos tarihleri arasında ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği için yasağa uymaları istendi.
Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin plajlarda denetim yapacağı ve yasağa uymayanlara işlem uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)