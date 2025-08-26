Deniz Kuvvetleri Halit Yukay için devreye girdi: TCG dalgıçları 68 metreye daldı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait “Graywolf” isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti ve arama çalışması başlatıldı.

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında, Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık halde tekne parçaları görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri belirtilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

DENİZ KUVVETLERİ HALİT YUKAY İÇİN DEVREYE GİRDİ

Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Yapılan incelemede; parçalanmış halde bulunan teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’a ait tekneyle eşleştiği tespit edildi. Dalış sırasında elde edilen su altı görüntülerinde teknenin parçalanmış halde olduğu belirlendi.

Arama çalışmalarının 20’nci gününde deniz polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle su altında yeni görüntüleme yapamadı. Kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bölgede çalışmalar başlatılamadı.

Bölgede cuma gününe kadar kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Arama çalışmalarında görev alan ve Yukay’ın cansız bedeninin yerini tespit eden deniz polisinin görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredildi.

TCG DALGIÇLARI 68 METREYE DALDI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için planlanan çalışmalara katılmak için bölgeye, Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın' gemisi geldi.

Deniz Kuvvetleri dalgıçları, Yukay’ın cenazesini çıkarmak için çalışma başlattı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay’ın Yalova’dan Bozcaada’ya hareket ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yukay’ın “Graywolf” isimli teknesiyle limandan ayrıldığı görülüyor. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası’na çekilip vinç yardımıyla karaya çıkarılan parçalanmış teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), daha önce “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınan kaptan C.T., tutuklandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, kuru yük gemisinin ön kısmında sürtme izleri tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bölgedeki gemi trafiğini ve “Arel 7”nin rotasını mercek altına aldı. Soruşturma dosyasına giren fotoğraflarda da dikkat çekici detaylar yer aldı. Kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz bulunmazken, 5 Ağustos’ta geminin yükünü götürdüğü İzmit’te çekilen fotoğrafta geminin önünde belirgin darbe ve sürtme izleri olduğu görüldü.

BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

92 metre boyunda ve 11 metre genişliğindeki geminin ön kısmındaki çiziklerin nasıl meydana geldiğini belirlemek için gemiden ve Halit Yukay’ın teknesinden numuneler alındı. Numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde incelendi. Yapılan incelemede, yük gemisinin sürtme izlerinde bulunan boya kalıntıları ile parçalanan teknenin üzerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirlendi.

KIVANÇ TATLITUĞ İFADE VERDİ

Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Tatlıtuğ, İstanbul’da savcılığa verdiği ifadesinde kazadan önce Yukay ile telefonda görüştüklerini, konuşma sırasında hattın aniden kesildiğini ve daha sonra kendisine ulaşamadığını söyledi. Ayrıca arama çalışmalarına da katılan oyuncunun bilgisine başvuruldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı alması üzerine dosya, kazanın meydana geldiği yerin bağlı bulunduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

CANSIZ BEDENİNE 68 METRE DERİNLİKTE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve birçok ilin Deniz Limanı Şube Müdürlükleri ile yürütülen arama çalışmalarının 19’uncu gününde Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay’ın cansız bedeni ROV ile de görüntülendi. Cansız bedenin bulunduğu bölgede tekneye ait motor plakaları ile bot parçaları da bulundu. Yukay’ın cansız bedeninin denizden çıkarılmasının, bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli şekilde yapılması planlanıyor.