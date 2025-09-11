Denetime giren bir CHP'li belediye başkanı daha AKP'ye geçiyor: Telefonlarını kapattı

CHP rozeti ile dördüncü dönem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmiş Çerçioğlu sonrası benzer şekilde istifalar gelmişti.

CHP lideri Özgür Özel, Çerçioğlu'nun istifasının nedenine ilişkin CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları işaret etmişti.

DENETİME GİREN BİR CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DAHA AKP'YE GEÇİYOR

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; CHP'den AKP'ye katılımların bu kez adresi Konya olurken 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu'nun AKP'ye geçeceği iddia edildi.

AKP'ye geçeceği iddialarını doğrulayan Ustaoğlu, AKP Genel Merkezi'ne gitmek üzere Konya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

Bu arada belediye bazı usulsüz işler yapıldığına yönelik iddiaları araştırmak için müfettişlerin denetiminin devam ettiği Ustaoğlu'nun da kendisini güvenceye almak için AKP'ye geçtiği iddia ediliyor.

TELEFONLARINI KAPATTI

CHP Seydişehir İlçe Örgütü konuyla ilgili olağanüstü toplanırken, Hasan Ustaoğlu'nun telefonlarını kapattığı ve partililerin ulaşamadığı öğrenildi.

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'den Emirgazi Belediye Başkanı seçilen Mesut Mertcan'ın da AKP'ye geçeceği öğrenildi.