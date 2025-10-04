Denetimde tesadüfen yakalandı: Suç makinesi çıktı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir işletmeye yapılan denetimde,kimlik yerine sürücü belgesini gösteren şüpheli, fotoğraftaki kişiye benzemediği fark edilerek gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın, 'kasten öldürme' başta olmak üzere 5 ayrı suçtan arama kaydı ve 27 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 22.10 sıralarında meydana gelen olayda, denetim sırasında kimlik yerine sürücü belgesi gösteren kişinin kart üzerindeki fotoğrafına benzemediği fark edildi.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandıŞehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda, sürücü belgesini ibraz eden kişinin aslında 39 yaşındaki M.K. olduğu tespit edildi.

5 AYRI SUÇTAN ARAMA KAYDI ORTAYA ÇIKTI!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.’nin yapılan sorgulamasında 2 ayrı 'kasten öldürme' suçunun da aralarında bulunduğu 5 suçtan arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

istanbul-sariyerde-denetimde-yakaland-946911-281231.jpg

Aynı zamanda şahsın, 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu tespit edilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak:DHA

