Denetimde tesadüfen yakalandı: Suç makinesi çıktı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir işletmeye yapılan denetimde,kimlik yerine sürücü belgesini gösteren şüpheli, fotoğraftaki kişiye benzemediği fark edilerek gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın, 'kasten öldürme' başta olmak üzere 5 ayrı suçtan arama kaydı ve 27 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.