Denetimde tesadüfen yakalandı: Suç makinesi çıktı
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 22.10 sıralarında meydana gelen olayda, denetim sırasında kimlik yerine sürücü belgesi gösteren kişinin kart üzerindeki fotoğrafına benzemediği fark edildi.
Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda, sürücü belgesini ibraz eden kişinin aslında 39 yaşındaki M.K. olduğu tespit edildi.
5 AYRI SUÇTAN ARAMA KAYDI ORTAYA ÇIKTI!
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.’nin yapılan sorgulamasında 2 ayrı 'kasten öldürme' suçunun da aralarında bulunduğu 5 suçtan arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Aynı zamanda şahsın, 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu tespit edilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
