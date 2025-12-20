İzol aşireti Barzani ailesi ile dünür oldu! Deste deste para saçtılar kilo kilo altın taktılar

Şanlıurfa’da düzenlenen düğün, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki birçok aşiret liderinin yanı sıra Kuzey Irak'tan da önemli isimleri bir araya getirdi.

Kentin en bilinen aşiretlerinden İzol aşireti, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani' nin ailesiyle dünür oldu.

Aşiret lideri Zülfikar İzol’un 26 yaşındaki yeğeni Avukat Kahraman Zülfikar İzol ile Mesud Barzani’nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani’nin avukat kızı 25 yaşındaki Nazdar Barzani dünyaevine girdi.

Düğüne eski AKP Şanlıurfa Milletvekili ve İzol Aşireti liderlerinden Zülfikar İzol’un yanı sıra binlerce kişi katıldı.

PARALAR BÖYLE TOPLANDI

Gecede sanatçı İzzet Yıldızhan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı.

Davetliler, gelin ve damadın etrafında toplanarak tomar tomar para saçtı. Toplanan paralar görevliler tarafından sandıklara konuldu.

Takı merasiminde geline çok sayıda altın takıldı.

Kilolarca altın nedeniyle gelin bir süre sonra oturmak zorunda kaldı.

Nikâhı Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Irak’tan gelen davetliler, getirdikleri altınları takmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Takı töreni boyunca halaylar çekildi.

4 dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yapan İzol Aşireti lideri Zülfikar İzol, düğünün Türkiye ile Irak arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

İzol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrıları doğrultusunda iki aşiretin de İmralı Süreci'nin yanında olacağını ifade etti.

Damadın babası Cihan İzol, bu süreçte fedakârlık yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Gelinin ağabeyi Mansur Barzani ise düğünün iki ülke arasındaki bağları daha da pekiştirdiğini dile getirdi.

Düğün, gece geç saatlere kadar devam etti.