İzol aşireti Barzani ailesi ile dünür oldu! Deste deste para saçtılar kilo kilo altın taktılar

İzol aşireti Barzani ailesi ile dünür oldu! Deste deste para saçtılar kilo kilo altın taktılar
Yayınlanma:
Şanlıurfa’daki düğünde İzol Aşireti ile Barzani ailesi dünür oldu. Binlerce kişinin katıldığı gecede tomar tomar para saçıldı, kilolarca altın takıldı.

Şanlıurfa’da düzenlenen düğün, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki birçok aşiret liderinin yanı sıra Kuzey Irak'tan da önemli isimleri bir araya getirdi.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071909-318092.jpg

Kentin en bilinen aşiretlerinden İzol aşireti, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani' nin ailesiyle dünür oldu.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071908-318092.jpg

Aşiret lideri Zülfikar İzol’un 26 yaşındaki yeğeni Avukat Kahraman Zülfikar İzol ile Mesud Barzani’nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani’nin avukat kızı 25 yaşındaki Nazdar Barzani dünyaevine girdi.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071550-317968.jpg

Düğüne eski AKP Şanlıurfa Milletvekili ve İzol Aşireti liderlerinden Zülfikar İzol’un yanı sıra binlerce kişi katıldı.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071551-317968.jpg

PARALAR BÖYLE TOPLANDI

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071910-318092.jpg

Gecede sanatçı İzzet Yıldızhan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071552-317968.jpg

Davetliler, gelin ve damadın etrafında toplanarak tomar tomar para saçtı. Toplanan paralar görevliler tarafından sandıklara konuldu.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071913-318092.jpg

Takı merasiminde geline çok sayıda altın takıldı.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071917-318092.jpg

Kilolarca altın nedeniyle gelin bir süre sonra oturmak zorunda kaldı.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071553-317968.jpg

Nikâhı Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Irak’tan gelen davetliler, getirdikleri altınları takmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071914-318092.jpg

Takı töreni boyunca halaylar çekildi.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071554-317968.jpg

4 dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yapan İzol Aşireti lideri Zülfikar İzol, düğünün Türkiye ile Irak arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071555-317968.jpg

İzol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrıları doğrultusunda iki aşiretin de İmralı Süreci'nin yanında olacağını ifade etti.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071556-317968.jpg

Damadın babası Cihan İzol, bu süreçte fedakârlık yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Gelinin ağabeyi Mansur Barzani ise düğünün iki ülke arasındaki bağları daha da pekiştirdiğini dile getirdi.

barzani-ailesinden-izol-asiretine-avuka-1071566-317968.jpg

Düğün, gece geç saatlere kadar devam etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Kontrolden çıkan araç beton bariyere çarptı: Anne ve oğul hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan araç beton bariyere çarptı: Anne ve oğul hayatını kaybetti
Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı
Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı