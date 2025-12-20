Başkentte 'change araç' operasyonu: 4 tutuklama

Başkentte 'change araç' operasyonu: 4 tutuklama
Yayınlanma:
Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen TIR'ların motor ve şasi numaralarını kazalı araçlarınkiyle değiştiren (change) şebekeye darbe indirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 42 aracın bu yöntemle piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; emniyet ve gümrük istihbarat ekipleri büyük bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Şüphelilerin; İran, Irak, Gürcistan ve Bulgaristan'dan getirdikleri TIR'ları, Kahramankazan’daki bir iş yerinde kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak "yasal" hale getirdikleri belirlendi.

change-1.jpg

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara, İstanbul, Çorum ve Mersin'de belirlenen 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 130 milyon lira olan toplam 42 aracın bu işleme tabi tutulduğu, bunlardan 24'ünün satılarak haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

4 TUTUKLAMA, 4 FİRARİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Operasyon kapsamında 8 araca el koyan emniyet güçleri, adreslerinde bulunamayan firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

