Başkentte 'change araç' operasyonu: 4 tutuklama

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; emniyet ve gümrük istihbarat ekipleri büyük bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Şüphelilerin; İran, Irak, Gürcistan ve Bulgaristan'dan getirdikleri TIR'ları, Kahramankazan’daki bir iş yerinde kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak "yasal" hale getirdikleri belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara, İstanbul, Çorum ve Mersin'de belirlenen 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 130 milyon lira olan toplam 42 aracın bu işleme tabi tutulduğu, bunlardan 24'ünün satılarak haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Kontrolden çıkan araç beton bariyere çarptı: Anne ve oğul hayatını kaybetti

4 TUTUKLAMA, 4 FİRARİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Operasyon kapsamında 8 araca el koyan emniyet güçleri, adreslerinde bulunamayan firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.