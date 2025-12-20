Kontrolden çıkan araç beton bariyere çarptı: Anne ve oğul hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu gişelerinde beton bariyere çarpan otomobilde ağır yaralanan 23 yaşındaki sürücü Ümit Yıldız ve annesi Menşure Yıldız, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) gişelerinde meydana geldi. Ümit Yıldız idaresindeki 34 MGV 886 plakalı otomobil, gişe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla beton bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta hurda yığınına dönerken, sürücü ve yanında bulunan annesi araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

temde-otomobil-gisenin-beton-bariyerin-1071816-318042.jpg

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan anne ve oğul, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanede yoğun bakıma alınan Ümit Yıldız ve annesi Menşure Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındıMalatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası gişelerde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
İzol aşireti Barzani ailesi ile dünür oldu! Deste deste para saçtılar kilo kilo altın taktılar
İzol aşireti Barzani ailesi ile dünür oldu! Deste deste para saçtılar kilo kilo altın taktılar
Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı
Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı