Kontrolden çıkan araç beton bariyere çarptı: Anne ve oğul hayatını kaybetti

Kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) gişelerinde meydana geldi. Ümit Yıldız idaresindeki 34 MGV 886 plakalı otomobil, gişe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla beton bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta hurda yığınına dönerken, sürücü ve yanında bulunan annesi araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan anne ve oğul, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanede yoğun bakıma alınan Ümit Yıldız ve annesi Menşure Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası gişelerde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.