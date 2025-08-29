Demir yüklü kamyon devrildi: Şoför hastaneye kaldırıldı

Sultangazi’de, demir taşıyan bir kamyon, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi

Olay, saat 16.30 civarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ DEVRİLDİ

Bağlantı yolundan caddeye giriş yapan 34 MEG 908 plakalı demir yüklü kamyonun sürücüsü Kemalettin D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi.

Kamyonun devrilmesiyle kasasında yüklü demirler yola saçıldı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan ilk kontrollerde, sürücü Kemalettin D.’nin yaralandığı tespit edildi ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

KAMYON VE DEMİRLER VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyon ve çevreye dağılan demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başaltıldı.