Demir yüklü kamyon devrildi: Şoför hastaneye kaldırıldı

Demir yüklü kamyon devrildi: Şoför hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Sultangazi’de, demir taşıyan bir kamyon, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Sultangazi’de, demir taşıyan bir kamyon, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi

Olay, saat 16.30 civarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi.

istanbul-sultangazide-demir-yuklu-kam-886191-263341.jpg

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ DEVRİLDİ

Bağlantı yolundan caddeye giriş yapan 34 MEG 908 plakalı demir yüklü kamyonun sürücüsü Kemalettin D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi.

Kamyonun devrilmesiyle kasasında yüklü demirler yola saçıldı.

istanbul-sultangazide-demir-yuklu-kam-886189-263341.jpg

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan ilk kontrollerde, sürücü Kemalettin D.’nin yaralandığı tespit edildi ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

istanbul-sultangazide-demir-yuklu-kam-886190-263341.jpg

KAMYON VE DEMİRLER VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyon ve çevreye dağılan demirler vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başaltıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
MGM birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı!
MGM birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı!
Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti