DEM'e Öcalan izni bu kareden sonra çıkmış!
DEM Parti'nin Meclis'te komisyonun kurulmasının ardından ilk defa Perşembe günü yapacağı İmralı ziyaretinin izni, Erdoğan ile Bahçeli'nin Ahlat'taki görüşmesinden sonra verildi.

2024 yılının Ekim ayında Bahçeli'nin Meclis grup toplantısında terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan yeni süreç Meclis'te kurulan komisyon ile devam ediyor. Bahçeli'nin yaptığı çağrının ardından DEM Parti birçok defa Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

Bu ziyaretlerde Öcalan'dan örgütüne verilen talimatlar üzerine PKK kendini feshettiğini ve silahlarını bırakma kararı da aldığını duyurmuştu. Meclis'te kurulan komisyonun seri şekilde toplantılarına devam ederken DEM Parti'nin İmralı'ya gitmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

25 Temmuz tarihinden bu yana İmralı'ya gidemeyen DEM Parti duruma tepki göstermiş, Tuncer Bakırhan iktidara 'musluk' betimlemesi ile, "İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz. Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz? Böyle mi barışı sağlayacağız?" diye sormuştu.

BEKLENEN İZİN AHLAT ZİRVESİNDEN SONRA ÇIKTI!

Bakırhan'ın bu tepkisinin ardından Malazgirt'te düzenlenen Ahlat zirvesinde Erdoğan ile Bahçeli bir görüşme yaptı. Nefes'ten Nuray Babacan, DEM Parti'ye İmralı izninin bu zirvenin ardından çıktığını söyledi.

Babacan, iktidar kaynaklarına DEM'in İmralı taleplerini sorduğunda, "Önce Ahlat’ı görelim" yanıtını aldığını, iznin de bu görüşmenin ardından çıktığının söyledi. Babacan'ın aktardığı bilgi şu şekilde:

  • Açılım sürecinin beklenen hızda gitmediğine ilişkin özellikle DEM’lilerin şikayetlerine yanıt, Ahlat’tan geldi. DEM yöneticilerinin taleplerini anımsattığımız iktidar kaynakları, “Önce Ahlat’ı görelim” diyerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesine gönderme yapmalarından 24 saat sonra İmralı’ya bir heyet gönderilmesi izni çıktı. AKP kanadının her adım için Erdoğan’dan vize beklediklerini bilmeyen yok. Erdoğan’ın ivme kazanması için de Bahçeli’nin itici gücü gerekiyor anlaşılan.

